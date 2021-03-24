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За сутки в Херсонской области COVID-19 заболело 55 человек

За сутки в Херсонской области COVID-19 заболело 55 человек (569)

Херсон Daily 2021.03.24 20:37
24 марта 18:20 1000 человек сегодня на Херсонщине получили прививки от COVID-19. Всего вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) привито 7 540 человек. За последние сутки было проведено 1 021 ПЦР-исследования, 818 исследований методом ИФА на выявление коронавирус, а также 1 141 исследования экспресс- тестами для определения антигена коронавирус SARS-CoV-2. Зафиксировано 155 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания
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2021.03.24 (569)

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