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В Киев ворвется настоящее весеннее тепло до +14: синоптики назвали дату

В Киев ворвется настоящее весеннее тепло до +14: синоптики назвали дату (128)

MY.UA 2021.03.24 17:01
24 марта, 14:54 По прогнозу синоптиков, с пятницы, 26 марта, в столице Украины не будет минусовых температур даже ночью, а в первый день апреля столбики термометров днем покажут +14 градусов. Соотвествующий долгосрочный прогноз опубликован на сайте sinoptik.ua. Синоптики прогнозируют, что ночь на пятницу, 26 марта будет последней в этом месяце, когда столбики термометров в Киеве опустятся ниже нуля.
СНЕГ, ГРАДУС, ОСАДОК, ПОГОДА, ДОЖДЬ, ВОЗДУХ, Диденко, Украина, Киев, Ужгород, Запорожье, Харьков, Винница
2021.03.24 (128)

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