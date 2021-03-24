В МОЗ Украины пообещали расследовать все случаи смерти в течение месяца после вакцинации (277)

Страна.ua 2021.03.24 22:47

22:43, сегодня Минздрав будет изучать смерти привившихся. Фото: allkharkov.ua Министерство здравоохранения Украины намерено расследовать случаи смерти людей, скончавшихся в течение 30 дней после вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в записи в Фейсбуке пресс-службы министерства. посвященной смерти привитого мужчины в Черновицкой области. "Минздрав и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней

ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, ПРИВИВКА, ДОЗА, МИНЗДРАВ, УКРАИНА, Степанов, Украина, Киев, Индия