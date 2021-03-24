Снег, дожди и заморозки: мартовские капризы продолжатся (23)

NewsWeek 2021.03.24 08:07

В среду, 24 марта, в Украине местами ожидается снег, днем будет от 8° мороза до 6° тепла. Как передает NW, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. "24 марта в западных, северных и Винницкой областях, ночью и на юге страны переменная облачность, без существенных осадков, на остальной территории облачно, небольшой снег, днем с дождем, в восточных, в Днепропетровской и Запорожской областях днем умеренные осадки.