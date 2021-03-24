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Власть пожинает плоды своей безголовости - это и провал вакцинации, и рост тарифов, - Корольчук о падении рейтинга Зеленского

Власть пожинает плоды своей безголовости - это и провал вакцинации, и рост тарифов, - Корольчук о падении рейтинга Зеленского (244)

Взгляд.ua 2021.03.24 20:27
24.03.2021 / 18:28 Нельзя говорить, что власть провалила вакцинацию от коронавируса. На самом деле власть во главе с Зеленским просто не занималась этим вопросом. Так политический эксперт Юрий Корольчук прокомментировал информацию о том, что военнослужащая ВСУ скончалась после прививки индийским препаратом Covishield. "Вакцинация и так была неэффективно организована, население не доверяло
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ДОЗА, ПРЕПАРАТ, ПОСОЛ, Украина, Одесса
2021.03.24 (244)

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