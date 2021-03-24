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На Закарпатье зафиксирована рекордная смертность от коронавируса с начала эпидемии

На Закарпатье зафиксирована рекордная смертность от коронавируса с начала эпидемии (431)

Lenta.ua 2021.03.24 18:38
18:09 24 мар. На Закарпатье по состоянию на 24 марта зафиксирован наибольший показатель смертности от коронавируса за сутки - с начала пандемии в больницах области умерли 27 человек. Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк. По его словам, это "самый тяжелый показатель с момента начала пандемии". За последние сутки в области зафиксировано 637 новых подтвержденных случаев
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2021.03.24 (431)

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