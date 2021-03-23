18:26, Сегодня На маршрутки в Киеве готовятся рейды - чиновник сообщил подробности (91)

Україна24 2021.03.23 18:50

Олег Рубан рассказал, нужно ли закрывать общественный транспорт на время карантина Мария Николаенко Частные перевозчики в Киеве не соблюдают карантинные нормы, которые предусматривают перевозки не более 50% пассажиров от наличия мест в салоне. Стоит ли останавливать транспорт для снижения заболеваемости коронавирусом, рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

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