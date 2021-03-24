11 мин. назад Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения (44)

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- Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО "Мотор Сичи" : Kramatorsk.info 12:52
- Зеленский завел в акт решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения : Ukr-Today.com 12:50
- Национализация "Мотор Сичи": Зеленский ввел в действие решение СНБО : Український Бізнес Ресурс 12:45
- По решению Зеленского "Мотор Сич" вернули в госсобственность : Uapress.info 12:45
- Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО "Мотор Сичи" : Новости Донбасса 12:40
- Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич" : Медіаплатформа "НАШ" 12:39
- Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи : Хвиля 12:36
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о "Мотор Сич" : Шиповник.ua 12:36
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сичи" : Главное 12:35
- 11 мин. назад Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения : Finance.UA 12:34
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность : Страна.ua 12:32
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по "Мотор Сичи" : Цензор.Нет 12:32
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения : DailyUA 12:25
- 12:07 24.03.2021 Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО от 11 марта по АО "Мотор Сич" : Интерфакс-Україна 12:16
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сич" : Апостроф 12:15
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сичи" : ForUm 12:05
- Зеленский снял санкции с "министра ДНР" и крымского винзавода "Массандры" : 368.media 12:04
- Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сичи" : Obozrevatel 12:01
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации Мотор Сич : Украинский Авиационный Портал 12:01
- Зеленский подписал важные решения СНБО: подробности : Информационное Сопротивление 11:43
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения : Українські національні новини 11:32
- Подписал указ. Зеленский ввел в действие решение СНБО о Мотор Сичи : Новое Время 11:31
- Зеленский ввел санкции против десятков российских компаний : БизнесЦензор 11:02
- Украина ввела санкции против ряда росСМИ и трех депутатов Европарламента : Всеукраинские вести 10:59
- Зеленский снял санкции с "чиновника" ДНР : Lenta.ua 10:38
- Зеленский ввел санкции против против десятков российских компаний : БизнесЦензор 10:32
- Президент ввел санкции против сотни российских компаний и россиян : Fin.org.ua 10:30
- Президент ввел санкции против сотни российских компаний и россиян : Укрудпром 10:15
- 09:59 24.03.2021 Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о национализации "Мотор Сич" : Петр и Мазепа 10:10
- В действие решение СНБО о национальной безопасности в сфере экологии ввел Зеленский : 7Днів.info 10:07
- Зеленский подписал указ о санкциях против физлиц и компаний России : Наша Газета Луганск 10:05
- Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении отчета об осмотре разведывательных органов Украины : Kherson.life 09:56
- В Украине заблокируют популярные российские сайты : Вести-UA 09:54
- Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении отчета об осмотре разведорганов : Версии.com 09:53
- Зеленский подписал: Украина ввела санкции против 81 российской компании и десятков граждан РФ : СтопКор 08:43
- Зеленский утвердил ряд важных решений СНБО : Lenta.ua 07:38
- Зеленский ввел в действие ряд важных решений СНБО : Укринформ 06:02
- Зеленский ввел в действие ряд важных решений СНБО : MY.UA 06:01
- Зеленский ввел в действие решение СНБО об утверждении отчета об осмотре разведывательных органов Украины : Всеукраинские вести 01:00
- 23 марта 2021, вторник, 23:46 Зеленский снял санкции с "министра угольной промышленности" ДНР Ивакина и ялтинской "Массандры" : Українські Новини 00:15
- Зеленский изменил санкционные списки : Kramatorsk.info 23:52