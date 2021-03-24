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11 мин. назад Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения

11 мин. назад Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в сфере авиадвигателестроения (44)

Finance.UA 2021.03.24 12:34
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по защите национальных интересов в сфере авиадвигателестроения. Указ No. 108/2021 от 23 марта опубликован на сайте Президента. Указ предусматривает введение в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны
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2021.03.24 (44)

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