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23 марта 2021, 23:38 Тайная прививка, или как Путина загнали в глухой угол

23 марта 2021, 23:38 Тайная прививка, или как Путина загнали в глухой угол (14)

Dialog.ua 2021.03.24 00:03
Отказ Владимира Путина от вакцинации антиковидными препаратами производства РФ мог свести на нет все пропагандистские мероприятия по продвижению вакцины. Несмотря на то что в России уже якобы разработали три препарата против коронавируса, вакцинировались только 4,3 миллиона граждан из 146- миллионного населения РФ. "Цифра менее чем в 3% охвата самыми надежными и беспобочными вакцинами настораживает.
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2021.03.24 (14)

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