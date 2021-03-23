В "Голосе" предупредили об исключении, если не будем блюсти партийную дисциплину, - Юрчишин (19)

Еспресо TV 2021.03.23 18:04

23 мартa, 2021 вторник 17:46 Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политсилы Об этом он сообщил в Facebook. "Предупредили об исключении, если не будем блюсти партийную дисциплину... еще нескольким моим коллегам: Соломии Бобровской, Роману Лозинскому, Галине Васильченко, Наталье Пипе, Александру Устиноув и, кажется, Ольге

ГОЛОС, ЯРОСЛАВ, ИСКЛЮЧЕНИЕ, ЛОЗИНСКИЙ, СОЛОМИЯ, ЖЕЛЕЗНЯК, Юрчишин, Лозинский, Устинов, Стефанишин, Железняк, Стефанишина, Голоса, Украина, Киев