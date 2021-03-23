Водителя дипломата РФ в Страсбурге разыскивают из-за продажи 300 крадених велосипедів (15)

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- Водитель российского дипломата во Франции попался на преступлении с велосипедами : Новости без границ 18:37
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- В связи с делом о продаже 300 краденых велосипедов разыскивают водителя российского консульства в Страсбурге : Nowyny.com з Закарпаття 01:25
- Во Франции сотрудника российского консульства подозревают в продаже 300 украденных велосипедов : Преступности.нет 01:19
- Сотрудник консульства РФ в Страсбурге заподозрен в краже велосипедов : Mediavektor.org 01:08
- Не надо изобретать велосипед ... ную кражу. Сотрудник консульства РФ "тырил" велики в Европе : Юстус.com.ua 00:45
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