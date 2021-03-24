Филатов рассказал об ужасах "красного" карантина в Днепре (11)

Depo 2021.03.24 15:28
Мэр Днепра рассказал о карантин в Днепре Журналист региональной редакции
Depo.Днипро
24 марта 2021 15:16
Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Днепра, передает
Depo.Днепр.
По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, чтобы предотвратить
попадание в "красную" зону, в Днепре выбрали путь так называемого разумного
усиления карантина.
"В случае попадания в" красную" зону будут применены все ее механизмы.
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