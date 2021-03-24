Филатов рассказал об ужасах "красного" карантина в Днепре (11)

Depo 2021.03.24 15:28

Мэр Днепра рассказал о карантин в Днепре Журналист региональной редакции Depo.Днипро 24 марта 2021 15:16 Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Днепра, передает Depo.Днепр. По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, чтобы предотвратить попадание в "красную" зону, в Днепре выбрали путь так называемого разумного усиления карантина. "В случае попадания в" красную" зону будут применены все ее механизмы.

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