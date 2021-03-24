Нештатная ситуация на борту Ту-22М3 убила 3 офицера ВКС России (ФОТО, ВИДЕО) (3)

InformNapalm 2021.03.24 14:43
on 24.03.2021
23 марта 2021 на военном аэродроме Шайковка в Калужской области РФ из-за
нештатного срабатывания системы катапультирования во время подготовки к
взлету дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли три офицера ВКС России, а
еще один получил тяжелые травмы.
Известно, что на борту находились заместитель командира авиационной
эскадрильи майор Александр Скворцов, командир авиационного полка полковник
БОМБАРДИРОВЩИК, КАТАПУЛЬТА, КАЛУГА, ИНСТРУКТОР, АЭРОДРОМ, ВОЕННЫЙ, Россия