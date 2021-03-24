В киевской мэрии разъяснили, когда на улице можно ходить без маски (138)

NewsOne 2021.03.24 13:09

24.03.2021 Требование носить маски касается общественных мест в "красных" зонах при условии, если нельзя сохранить безопасную дистанцию. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, обязательное ношение масок или респираторов необходимо в общественных местах, где невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра.

МАСКА, ПАРК, ЗОНА, УЛИЦА, СКВЕР, РЕСПИРАТОР, Украина, Киев, Одесса, Житомир, Ужгород, Сумы, Львов