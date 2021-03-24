В киевской мэрии разъяснили, когда на улице можно ходить без маски (138)

- Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок : Business Information Network 23:32
- В парках и скверах в "красных" зонах можно ходить без масок - МОЗ : World News 23:27
- В МЗ объяснили, что в парках можно быть без масок : Еспресо TV 23:06
- В парках можно: в Минздраве разъяснили правила ношения масок : SkyNewsZP 22:37
- Штрафы за отсутствие маски - подробности от полиции : Вести.ua 22:15
- В парках можно: в Минздраве разъяснили правила ношения масок : NewsMir.info 22:08
- В парках можно: в Минздраве разъяснили правила ношения масок : Vgorode.ua 21:46
- В парках и скверах в "красных" зонах можно ходить без масок - МОЗ : TK Media 21:46
- Маски на пляжах и детских площадках: будет ли полиция штрафовать нарушителей : Интеллект Украины 21:44
- МОЗ: В парках и скверах можно ходить без масок : РепортерUA 21:42
- Минздрав разрешил в парках и скверах ходить без масок : Depo 21:33
- В парках и скверах можно ходить без масок, - Минздрав : Газета День 21:29
- Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок : ProNews 21:24
- В парках и скверах можно не носить маску, - МОЗ : #Буквы 21:20
- В полиции рассказали, начали ли штрафовать граждан за неношение масок на улицах : NewsOne 21:09
- Маски на пляжах и детских площадках: будет ли полиция штрафовать нарушителей : NewsMir.info 21:08
- Маски на пляжах и детских площадках: будет ли полиция штрафовать нарушителей : From-UA.com 21:05
- В МВД рассказали, что ждет нарушителей масочного режима : 056.ua Днепр 21:01
- Минздрав Украины разрешил ходить без масок в парках и скверах : Karachun.com.ua 20:47
- Стало известно, когда можно не носить маску на улице в "красной" зоне : Известия в Украине 20:46
- Минздрав заявил, что в парках и скверах в "красных" зонах все же можно ходить без масок : Бабель 20:45
- В "красной" зоне можно ходить без масок в парках и скверах - Минздрав : RegioNews 20:42
- Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне : Подробности.ua 20:41
- В парках и скверах можно ходить без масок - Минздрав внес изменения в постановление : Укринформ 20:32
- Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок : DailyUA 20:25
- Нужна не везде. Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне : РБК-Україна 20:16
- Минздрав: Ношение масок в парках и скверах не обязательно : Новости Донбасса 20:10
- В Минздраве уточнили, что в парках и скверах не нужно носить маски : MIGnews.com.ua 20:08
- Минздрав: В парках и скверах можно ходить без масок : ForUm 20:05
- В Минздраве сказали, где в "красных" зонах можно ходить без масок : Obozrevatel 19:46
- Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок : ПрессОрг24 19:40
- В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав : Цензор.Нет 19:32
- В парках и скверах маску носить не нужно - Минздрав : Новое Время 19:32
- Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок : Українські національні новини 19:32
- В Минздраве уточнили, что в парках и скверах можно гулять без маски : КП в Украине 19:31
- В Минздраве объяснили, нужны ли маски в парках и на улицах : APnews.com.ua 19:31
- Минздрав Украины разрешил ходить без масок в парках и скверах : Страна.ua 19:17
- Минздрав разрешил ходить без масок в парках и скверах : БизнесЦензор 19:02
- 18:47 24.03.2021 Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок : Интерфакс-Україна 19:00
- В МВД уточнили, кого будут штрафовать за отсутствие маски на улицах : Днепр Вечерний 18:31
- Запрет на пребывание на улицах без масок. В МВД Украины сообщили, кого будут штрафовать : Гордон 18:06
- Нужно ли носить маски на улице в обязательном порядке: в КГГА объяснили : Новости Киева 16:54
- Ужесточение карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "Все должны..." : Известия в Украине 16:46
- Нужно ли носить маски на улице в обязательном порядке: в КГГА объяснили : RUpor.info 16:42