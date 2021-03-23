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Ребенок пришел в школу без прививок: Верховный суд постановил важное решение (47)

Вести-UA 2021.03.23 20:54
Это надо знать родителям-антипрививочникам Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:36 / Автор: Верховный суд Верховный суд постановил, что отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность всех учеников. Об этом сообщается на сайте суда. "Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения
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2021.03.24 (47)

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