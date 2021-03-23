В Хмельницком скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота, фото (26)

Новости Ю 2021.03.23 19:24

Сегодня, 18:05 Во вторник, 23 марта, в Хмельницком на 55-м году жизни скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота). Об этом сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook. "Вечная память владыке, Царство Небесное и вечный покой!" - написал он. Отметим, что слова скорби по факту смерти Антония выказал и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. "Вечная Память, Владыка!