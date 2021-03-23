В Хмельницком скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота, фото (26)

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- От коронавируса умер митрополит ПЦУ Антоний : Винница Реал 11:11
- В Хмельницком от последствий коронавируса умер митрополит ПЦУ : Вести-UA 10:54
- Украинский митрополит Антоний умер от осложнений после коронавируса : КП в Украине 10:46
- От последствий коронавируса скончался митрополит ПЦУ : Слово і Діло 10:43
- "Пусть Господь примет его душу": трагически оборвалась жизнь митрополита ПЦУ, болезнь оказалась сильней : Politeka 10:41
- Из-за ковида умер украинский митрополит : Факты 10:34
- От коронавируса умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский : Парламент.UA 10:10
- 24 марта 2021, 09:39 Митрополит ПЦУ Антоний скончался от осложнений, вызванных COVID-19 : Dialog.ua 10:03
- Митрополит ПЦУ умер от коронавируса в Хмельницком: "Был заботливым архипастырем" : Фокус 09:35
- От коронавируса умер митрополит ПЦУ : РИА Мелитополь 09:28
- От коронавируса умер митрополит ПЦУ : Вибори в Україні та світі 08:46
- От коронавируса умер митрополит ПЦУ Антоний : УНИАН 08:32
- Митрополит ПЦУ умер от коронавируса : Власти.нет 08:16
- От коронавируса умер митрополит ПЦУ : Bigmir)net Новости 08:09
- Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний умер от Covid-19 : Страна.ua 06:32
- От коронавируса умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский : Укринформ 05:32
- От коронавируса умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский : MY.UA 05:31
- От осложнений коронавируса умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний : ПрессОрг24 01:40
- От осложнений коронавируса умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний : DailyUA 01:25
- От коронавируса скончался митрополит ПЦУ : Lenta.ua 01:08
- В Хмельницком неожиданно умер митрополит Антоний, награжденный РПЦ : Всеукраинские вести 01:00
- От осложнений коронавируса умер митрополит Хмельницкой епархии Антоний : Українські національні новини 00:47
- Умер митрополит ПЦУ из Хмельницкого Антоний Махота : ТСН.ua 00:47
- От последствий COVID-19 умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний : Гордон 00:36
- Митрополит ПЦУ скончался от осложнений после коронавируса : NewsMir.info 00:08