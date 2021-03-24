В Украине ВНО пройдет по графику, несмотря на ситуацию с COVID-19 - МОН (54)

FaceNews 2021.03.24 18:45

24.03.2021 18:44 Наталья Ткачук, источник: "Facenews" В 2021 году ВНО состоится в запланированные сроки независимо от карантина: пробное тестирование - 10 апреля, основная сессия стартует 21 мая, передает FaceNews.ua. Как сообщает Минобразования, во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его

ЯЗЫК, МАТЕМАТИК, ТЕСТИРОВАНИЕ, СТРАНИЦА, БИОЛОГИЯ, ТЕТРАДЬ, Украина, Франция, Германия