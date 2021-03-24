МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за ареста лидерки союза поляков (25)

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- 24-Mar-2021 07:53 В Беларуси задержали главу Союза поляков : Южная правда 08:18
- В Беларуси задержали главу Союза поляков : Bigmir)net Новости 08:09
- В Беларуси задержали главу Союза поляков : NewsMir.info 08:08
- В Беларуси задержали председателя Союза поляков : NewsWeek 08:07
- В Беларуси задержали председателя Союза поляков : ПрессОрг24 07:40
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- В Беларуси задержали председателя Союза поляков : DailyUA 07:25
- В Беларуси задержали председателя Союза поляков : Українські національні новини 07:17
- В Беларуси задержали главу Союза поляков: МИД Польши вызвал посла : Сегодня.ua 06:47
- В Беларуси задержали главу Союза поляков. Варшава вызвала дипломата : РБК-Україна 06:01
- В Беларуси задержали главу Союза поляков страны : ТСН.ua 05:32
- В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис : PonomarOleg.com 02:21
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- Главу Союза поляков Беларуси Борис задержали в Гродно : Цензор.Нет 02:02
- МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за задержания Анжелики Борис : FaceNews 02:00
- 01:24 24.03.2021 В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис : Интерфакс-Україна 01:30