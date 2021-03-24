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МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за ареста лидерки союза поляков

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за ареста лидерки союза поляков (25)

УП Європейська правда 2021.03.24 09:32
Среда, 24 марта 2021, 08:28 Министерство иностранных дел Беларуси вызвало белорусского дипломата в связи с арестом польской активистки, лидера Союза поляков Беларуси (ZPB) Анжелики Борис. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet. В заявлении МИД сообщают, что уполномоченного Республики Беларусь вызвали в польское дипломатическое ведомство вечером 23 марта. "Дипломатический представитель Беларуси получил четкий сигнал о том, что
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