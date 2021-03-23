Украина начнет выдавать иностранцам биометрические визы (15)

Капитал 2021.03.23 19:20

23.03.2021 / 19:05 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства "по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз" No 1328-их, принятый Верховной Радой 4 марта 2021 года. Как сообщает пресс-служба президента во вторник, документ нацелен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и

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