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Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая

Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая (12)

Гордон 2021.03.24 01:36
Безвизовый режим для граждан Китая будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года, говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня 01.15 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ No 116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью". В пресс-службе главы государства заявили, что указ подписан "с целью
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2021.03.24 (12)

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