Зеленский ввел временный безвиз для туристов из Китая (12)

Гордон 2021.03.24 01:36

Безвизовый режим для граждан Китая будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года, говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня 01.15 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ No 116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью". В пресс-службе главы государства заявили, что указ подписан "с целью