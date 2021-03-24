Северная Корея испытывает Байдена новыми пусками ракет - WP (33)

MY.UA 2021.03.24 08:46

24 марта, 06:36 Северокорейский режим Ким Чен Ына в течение последних дней совершил несколько испытательных пусков ракет малой дальности, что можно рассматривать как вызов для новой администрации США, которая обрабатывает новую политику в отношении КНДР. Об этом пишет во вторник американское издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "В минувшие выходные Северная Корея выпустила несколько ракет малой