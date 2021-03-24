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В ВСУ сообщили о смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от COVID-19

В ВСУ сообщили о смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от COVID-19 (23)

Depo 2021.03.24 08:03
В Одесской области 23 марта скоропостижно скончалась военнослужащая, недавно получившая прививку от коронавируса Надежда Клочко Редактор ленты новостей 24 марта 2021 07:18 Фото: Черновицкая ОГА Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил ВСУ, информирует Depo.ua. "В Одесской области за пределами воинской части во внеслужебное время внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащий военной службы по
ПРИВИВКА, АНАМНЕЗ, КОМАНДОВАНИЕ, ИММУНИЗАЦИЯ, СКОРАЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, Одесса, Украина
2021.03.24 (23)

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