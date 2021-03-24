В ВСУ сообщили о смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от COVID-19 (23)

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- В Одесской области умерла военнослужащая, недавно получившая прививку от COVID-19 : Капитал 08:20
- Украинская военнослужащая загадочно погибла после прививки от Covid : Znaj.ua 08:17
- Сегодня, 07:47 В Одесской области скончалась недавно получившая COVID-вакцину военнослужащая : ReplyUA.net 08:12
- В Одесской области умерла военнослужащая, недавно получившая прививку от COVID-19 : NewsMir.info 08:08
- В ВСУ сообщили о смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от COVID-19 : Depo 08:03
- В Одесской области умерла военнослужащая, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса : 5 Канал 08:00
- В Одесской области умерла военнослужащая, недавно получившая прививку от COVID-19 : MY.UA 07:46
- В Одесской области умерла военная, которой недавно сделали COVID-прививку : Главное 07:35
- В Одесской области скончалась женщина-военнослужащий, которой сделали прививку от COVID : DsNews 07:33
- В Украине умерла военнослужащая, получившая прививку от COVID-19 : Типичный Херсон 04:43
- После вакцинации от Covid-19 внезапно умерла военная : Gazeta.ua 04:35
- В Украине умерла военнослужащая, получившая прививку от COVID-19 : Вибори в Україні та світі 03:46
- Военнослужащая умерла в Одесской области через 2 дня после вакцинации : Лента новостей Одессы 02:09
- В Одесской области выясняют причины смерти военной после вакцинации от COVID-19 : ПрессОрг24 01:39
- В Украине умерла военнослужащая, получившая прививку от COVID-19 : Bigmir)net Новости 01:09
- В Одесской области выясняют причины смерти военной после вакцинации от COVID-19 : DailyUA 00:25
- 23 марта 2021, вторник, 23:58 В Одесской области скончалась военнослужащая ВСУ с гипертонией. Днем ранее она прошла вакцинацию : Українські Новини 00:15
- Военнослужащая умерла в Одесской области через 2 дня после вакцинации : Трасса Е95 00:14
- Военнослужащая ВСУ умерла после прививки Covishield : Lenta.ua 00:08
- В Одесской области умерла военнослужащая, которая несколько дней назад вакцинировалась от коронавируса : ТСН.ua 00:02
- В Одесской области умерла вакцинированная военнослужащая - причина смерти выясняется : 112.ua 00:00