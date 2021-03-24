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Фокус: Украина

Гигантский контейнеровоз Ever Green заблокировал движение в Суэцком канале

Гигантский контейнеровоз Ever Green заблокировал движение в Суэцком канале (34)

Hubs 2021.03.24 10:41
24.03.2021 10:20 Ярослав Бондарчук Судно стоит поперек прохода Контейнеровоз Ever Green под флагом Панамы водоизмещением 200 тыс. тонн сел на мель и полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала, сообщило в ночь на среду британское издание City A.M, пишет Интерфакс-Украина. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях.
КАНАЛ, МЕЛЬ, БУКСИР, ЕГИПЕТ, РОТТЕРДАМ, СЕЛО, Evergreen Marine, Египет, Украина

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