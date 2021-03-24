Гигантский контейнеровоз Ever Green заблокировал движение в Суэцком канале (34)

- Огромный контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале: фото, видео : #Буквы 11:20
- "Заблокировал движение 150 судов": В Суэцком канале сел на мель 400-метровый контейнеровоз : Преступности.нет 11:19
- Севший на мель корабль полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу : УНИАН 11:17
- Судно севшее на мель заблокировало Суэцкий канал : Слово і Діло 11:13
- Контейнеровоз cел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение. В пробке стоят более 100 судов : NewsMir.info 11:08
- Суэцкий канал заблокировало севшее на мель судно : SiteUA 10:58
- Суэцкий канал заблокировал севший на мель контейнеровоз : Вести-UA 10:54
- Тайваньский контейнеровоз сел на мель и полностью заблокировал Суэцкий канал : Известия в Украине 10:46
- Сегодня 10:42 Огромный контейнеровоз перегородил Суэцкий канал и создал пробку из судов : Таймер Одесса 10:45
- Суэцкий канал заблокировал севший на мель 400-метровый контейнеровоз : Вести.ua 10:45
- 24.03.2021 :: 10:27 Севший на мель контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал : Транспортный бизнес 10:43
- Гигантский контейнеровоз Ever Green заблокировал движение в Суэцком канале : Hubs 10:41
- Огромное грузовое судно застряло в Суэцком канале : Позиция 10:37
- Контейнеровоз cел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение. В пробке стоят более 100 судов : Гордон 10:36
- Появилось видео необычного водного ЧП в Египте : Фраза.ua 10:36
- Суэцкий канал заблокировало севшее на мель судно (видео) : РИА Мелитополь 10:28
- Контейнеровоз полностью заблокировал движение в Суэцком канале : Аргументы и Факты Украина 10:10
- Суэцкий канал заблокирован: 400-метровый контейнеровоз сел на мель - видео : ЛІГАБізнесІнформ 10:09
- Суэцкий канал заблокировало севшее на мель судно : Bigmir)net Новости 10:09
- Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение по Суэцкому каналу. В пробке стоят более 100 судов : Главное 10:05
- Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале : Экономические новости 10:04
- Севший на мель контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал : РБК-Україна 10:01
- В Суэцком канале огромное судно село на мель и заблокировало движение. Фото : Obozrevatel 10:01
- Суэцкий канал заблокировало севшее на мель судно : Waves-ua 10:00
- Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал проход по Суэцкому каналу. Инфографика : Измаил вечерний 09:46
- Огромный корабль заблокировал Суэцкий канал в Египте: что произошло (фото и видео) : Телеграф.com.ua 09:43
- 09:02 24.03.2021 Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале : Интерфакс-Україна 09:15
- В Суэцком канале огромное судно село на мель и заблокировало движение : NewsMir.info 09:08
- В Суэцком канале огромное судно село на мель и заблокировало движение : Укринформ 09:03
- В Суэцком канале огромное судно село на мель и заблокировало движение : MY.UA 09:01
- Гигантский контейнеровоз сел на мель, закрыв проход по Суэцкому каналу : Одесса News 08:15
- Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал проход по Суэцкому каналу. Инфографика : NewsMir.info 08:08
- Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал проход по Суэцкому каналу. Инфографика : Страна.ua 07:32