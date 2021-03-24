Умер американский актер - двукратный обладатель "Золотого глобуса" (27)

Укринформ 2021.03.24 11:17

24.03.2021 10:27 Знаменитый голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал умер в возрасте 87 лет. Как передает Укринформ, об этом сообщает Variety. "Семья с глубоким прискорбием сообщает, что Джордж Сигал умер из-за осложнений после шунтирования", - отметила его жена Соня. Другие подробности не разглашаются. За свою карьеру Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, среди