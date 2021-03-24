Умер американский актер - двукратный обладатель "Золотого глобуса" (27)

- 24-Mar-2021 10:20 Умер голливудский актер Джордж Сигал : Южная правда 11:18
- Умер американский актер - двукратный обладатель "Золотого глобуса" : Укринформ 11:17
- Умер известный голливудский актер Джордж Сигал : Online.ua 11:15
- 10:34 / 24.03.2021 Ушел из жизни известный голливудский актер : Багнет 11:01
- Двукратный лауреат Золотого глобуса. Умер голливудский актер Джордж Сигал : Новое Время 11:01
- Умер звезда фильма "Кто боится Вирджинии Вульф?" Джордж Сигал : КП в Украине 10:46
- Ушел из жизни актер Джордж Сигал : Восточный проект 10:46
- Умер голливудский актер Джордж Сигал : Obozrevatel 10:16
- 09:56 24/03/2021 Скончался 87-летний голливудский актер Джордж Сигал : ГолосUA 10:06
- Умер обладатель "Золотого глобуса" Джордж Сигал : Вести.ua 09:45
- В возрасте 87 лет скончался известный актер Джордж Сигал : MIGnews.com.ua 09:38
- Умер известный актер Джордж Сигал : Главред 09:36
- Умер голливудский актер Джордж Сигал : Комментарии.UA 09:23
- Умер номинант на премию "Оскар" Джордж Сигал : Микола.net 09:04
- Умер известный голливудский актер : FaceNews 09:00
- Из-за осложнений после операции на сердце умер популярный актер Джордж Сигал, номинировавшийся на "Оскар" : Факты 08:34
- Скончался известный голливудский актер : Подробности.ua 08:11
- Скончался известный голливудский актер : NewsMir.info 08:08
- Умер звезда фильмов "Пропавший отряд" и "Посмотри, кто говорит" - актер Джордж Сигал : КП в Украине 07:31
- Умер голливудский актер Джордж Сигал : РИА Мелитополь 07:28
- Умер знаменитый американский актер - двукратный лауреат "Золотого глобуса" : MY.UA 07:01
- Умер знаменитый американский актер - двукратный лауреат "Золотого глобуса" : Луганский Радар 06:57
- Умер знаменитый американский актер - двукратный лауреат "Золотого глобуса" : Апостроф 06:45
- Умер голливудский актер Джордж Сигал : Bigmir)net Новости 06:39
- Умер голливудский актер Джордж Сигал : MY.UA 06:31
- Умер голливудский актер Джордж Сигал : ZN,UA 05:47