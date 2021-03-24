Не делайте преждевременных выводов: в Минздраве отреагировали на смерть вакцинированной от COVID военной (32)

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- В Минздраве назвали причину смерти военнослужащей, которая два дня назад вакцинировалась от Covid-19 : 112.ua 13:00
- Получившая вакцину от коронавируса военнослужащая умерла под Одессой : Dnepr.Info 12:27
- Не вакцинация! В МОЗ назвали предварительную причину смерти военнослужащей в Одесской области : Kramatorsk.info 11:52
- Противопоказаний не было: Минздрав назвал предварительную причину смерти военной под Одессой : Телеграф.com.ua 11:44
- 24 марта 2021, 11:13 Смерть военнослужащей после вакцинации Covishield: Минздрав прояснил ситуацию : Dialog.ua 11:33
- В Минздраве назвали предварительную причину смерти военной, недавно привитой от коронавируса : ProNews 11:24
- В МОЗ отреагировали на смерть женщины-военнослужащей под Одессой : PonomarOleg.com 11:21
- 24.03.2021 10:17 В Минздраве назвали предварительную причину смерти военнослужащей в поселке Черноморское : Одессит.ua 11:14
- В Украине умерла вакцинированная женщина: заявление МОЗ (ФОТО) : Акцент.zp.ua 11:10
- Минздрав сделал официальное заявление о смерти военнослужащей под Одессой : Лента новостей Одессы 11:09
- В Минздраве проводят расследование смерти военной, недавно привитой от коронавируса : 7ya-media.com 11:07
- Минздрав сделал официальное заявление о смерти военнослужащей под Одессой : Вікна-Одеса 10:55
- 10:29 24.03.2021 В Минздраве назвали предварительную причину смерти военной, вакцинированной от COVID-19 : Петр и Мазепа 10:40
- Не вакцинация! В МОЗ назвали предварительную причину смерти военнослужащей в Одесской области : ОстроВ 10:40
- В Минздраве назвали причину смерти военнослужащей в Одесской области : ForUm 10:35
- 24.03.2021 10:27 В Минздраве прокомментировали смерть военнослужащей после прививки от COVID-19 : ДонПресс 10:33
- В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей, которую недавно привили от Covid-19 : 112.ua 10:30
- В Одесской области умерла военнослужащая: накануне ей поставили прививку от коронавируса : Пушкинская.net 10:24
- Не делайте преждевременных выводов: в Минздраве отреагировали на смерть вакцинированной от COVID военной : УНИАН 10:17
- Минздрав назвал причину смерти военнослужащей, которая умерла через два дня после вакцинации : Еспресо TV 10:04
- У женщины были болезни: Минздрав отреагировал на смерть вакцинированной военной : Факты 10:04
- В Минздраве назвали предварительную причину смерти военной, недавно привитой от коронавируса : Українські національні новини 10:03
- Имела хронические сердечно-сосудистые заболевания, - Минздрав о гибели военной после вакцинации : 24 канал 10:01
- В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей, которую недавно вакцинировали от COVID : Главное 09:35
- Предварительно, вакцинированная военнослужащая умерла из-за острого расстройства кровообращения. У нее были хронические сердечно-сосудистые заболевания, - МОЗ : Цензор.Нет 09:32
- В Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей, которую недавно привили от COVID : РБК-Україна 09:31
- 24.03.2021 в 09:27 Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей, умершей через сутки после вакцины : InfoResist.org 09:30
- Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей под Одессой : Апостроф 09:30
- Загадочная смерть военнослужащей под Одессой: в СМИ появились новые детали : Апостроф 09:00
- Загадочная смерть военнослужащей под Одессой: в СМИ появились новые детали : Луганский Радар 08:57