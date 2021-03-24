Не делайте преждевременных выводов: в Минздраве отреагировали на смерть вакцинированной от COVID военной (32)

УНИАН 2021.03.24 10:17

10:05, 24.03.21 Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, о результатах будет сообщено дополнительно. В Минздраве отреагировали на смерть женщины-военнослужащей в Одесской области / фото УНИАН В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что умершая женщина- военнослужащая в Одесской области, которой сделали накануне прививку от COVID-19, имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие