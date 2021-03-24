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Фокус: Украина

СБУ задержала на Волыни "шпиона", работавшего на КГБ Белоруссии (24)

Антифашист 2021.03.24 11:11
24.03.21 antifa Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении и задержании в Волынской области гражданина Белоруссии, завербованного белорусским Комитетом госбезопасности и совершавшего действия в его интересах и по его заданиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. По данным СБУ, кураторы из иностранной спецслужбы давали агенту задания по сбору информации о ситуации в приграничье, защищенности границы Украины,
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