СБУ задержала на Волыни "шпиона", работавшего на КГБ Белоруссии (24)

Антифашист 2021.03.24 11:11

24.03.21 antifa Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении и задержании в Волынской области гражданина Белоруссии, завербованного белорусским Комитетом госбезопасности и совершавшего действия в его интересах и по его заданиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. По данным СБУ, кураторы из иностранной спецслужбы давали агенту задания по сбору информации о ситуации в приграничье, защищенности границы Украины,