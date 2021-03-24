24 марта 2021, 13:59 В Киеве началась "война за киоски": мужчина хотел себя поджечь и залил все бензином (38)

Dialog.ua 2021.03.24 14:03

В Киеве из-за демонтажа МАФов в одном из районом города началось противостояние между коммунальщиками и бизнесменами, один мужчина хотел себя поджечь. Сегодня, 24 марта, стало известно, что в Киеве из-за демонтажа МАФов в одном из районом города началось противостояние между коммунальщиками и бизнесменами, один мужчина хотел себя поджечь.