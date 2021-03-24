24 марта 2021, 13:59 В Киеве началась "война за киоски": мужчина хотел себя поджечь и залил все бензином (38)

- Борьба за столичные МАФы : Obozrevatel 14:16
- 24 марта 2021, 13:59 В Киеве началась "война за киоски": мужчина хотел себя поджечь и залил все бензином : Dialog.ua 14:03
- На Троещине предприниматель угрожал поджечь себя в знак протеста против действий "Киевблагоустройства" : КиевВласть.com.ua 13:49
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- Протестуя против сноса МАФа, мужчина залез на киоск и облившись бензином угрожал себя поджечь : DailyUA 13:25
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- На Троещине мужчина облил себя бензином и угрожает жечь себя, если снесут его киоск : Местные вести 13:16
- 24 марта 2021, среда, 13:05 В Киеве мужчина на крыше киоска угрожал самосожжением : Українські Новини 13:15
- Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина требовал не сносить его МАФ : NewsMir.info 13:08
- Мужчина на Троещине облил себя бензином и угрожал самосожжением, если снесут его киоск : 7Днів.info 13:07
- Защищал свой бизнес: в Киеве мужчина угрожал самосожжением(фото) : Измаил вечерний 12:46
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- Март, 24 в 12:26 Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина требовал не сносить его МАФ : ICTV Факти 12:36
- Протестуя против сноса МАФа, мужчина залез на киоск и облившись бензином угрожал себя поджечь : Українські національні новини 12:32
- В Киеве мужчина угрожал поджечь себя из-за сноса МАФа - видео : Новое Время 12:31
- Облился бензином и угрожал себя сжечь: в Киеве мужчина защищал свой ларек от сноса (видео) : Телеграф.com.ua 12:14
- В Киеве мужчина облился бензином на крыше киоска и угрожал себя поджечь : РепортерUA 12:12
- В Киеве мужчина забрался на крышу киоска и угрожал самосожжением : Новости N 12:11
- В Киеве мужчина облился бензином и угрожал самоподжогом (видео) : Подробности.ua 12:11
- В Киеве при демонтаже МАФов мужчина пытался себя поджечь (фото, видео) : Фокус 12:05
- Демонтаж МАФов на Троещине: в Киеве мужчина угрожал себя поджечь и поливал бензином все вокруг : ТСН.ua 12:02
- На столичной Троещине мужчина забрался на МАФ и угрожает поджечь себя (видео) : 112.ua 12:00
- В Киеве мужчина облил себя бензином и грозится поджечь (Видео) : Вечерний Харьков 11:53
- "Бизнес или смерть": Киевлянин угрожал сжечь себя, если снесут его МАФ : Bigmir)net Новости 11:39
- Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь : Gazeta.ua 11:36
- В столице мужчина угрожал себя поджечь из-за демонтажа киоска (ВИДЕО) : Экономические новости 11:34
- В Киеве мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь: первые подробности (видео) : РИА Мелитополь 11:28
- 24.03.2021 в 11:12 В Киеве мужчина облил себя бензином и требует не сносить его киоск : InfoResist.org 11:15
- В Киеве мужчина облился бензином и угрожает поджечь себя : RegioNews 11:12
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- В Киеве на Троещине мужчина угрожает самосожжением из-за демонтажа МАФов : MY.UA 11:01
- В Киеве мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь: первые подробности В Киеве на Троещине в среду, 24 марта, где второй день коммунальщики сносят незаконные МАФы, один из владельцев киосков защищает его, он облил себя бензином и угрожает поджечь : Луганский Радар 10:57
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- В Киеве мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь: первые подробности : Новости Киева 10:54
- В Киеве мужчина облил себя бензином и угрожает поджечь: первые подробности : Апостроф 10:45
- Война за киоски: в Киеве мужчина грозился себя поджечь и поливал бензином все вокруг. Видео : Obozrevatel 10:32