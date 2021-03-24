Прожиточный минимум приблизят к реальной величине: как будут расти выплаты (42)

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- Повышение прожиточного минимума: в Раду подали ряд законопроектов : DailyUA 13:25
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- 24.03.2021, 12:36 В Украине планируют повысить прожиточный минимум: когда и на сколько : В Час Пик 13:15
- Прожиточный минимум в следующие три года будет рости : Mk.Mk.Ua 13:12
- В Украине хотят приблизить прожиточный минимум к реальной величине: на сколько возрастут выплаты : APnews.com.ua 13:01
- Повышение прожиточного минимума: в Раду подали ряд законопроектов : Українські національні новини 12:47
- В Украине увеличат прожиточный минимум : Електронні Вісті 12:45
- Минсоц планирует увеличить прожиточный минимум на 25% к 2024 году : УП: Економічна правда 12:34
- Прожиточный минимум в Украине приблизят к реальной величине: Опубликован график : Деньги.ua 12:21
- В Украине прожиточный минимум планируют приблизить к реальным цифрам : ZN,UA 12:17
- В Украине ускорят повышение прожиточного минимума до реального : Online.ua 12:15
- Сегодня 11:27 Прожиточный минимум планируют приблизить к реальной величине : Весь Харьков 12:10
- В Минсоцполитики рассказали, как планируют повышать прожиточный минимум в следующие три года : Еспресо TV 12:04
- В Украине изменят прожиточный минимум : 06277.com.ua Доброполье 12:02
- Минсоцполитики разработало дорожную карту для увеличения прожиточного минимума : БизнесЦензор 12:02
- В Украине изменят прожиточный минимум : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 12:02
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- Прожиточный минимум приблизят к реальной величине: как будут расти выплаты : GlavPost.Com 11:38
- 11:24 24/03/2021 В Украине до 2024 года несколько раз повысят прожиточный минимум : ГолосUA 11:36
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- Прожиточный минимум планируют приблизить к реальной величине : АТН 11:31
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- 10:47 24.03.2021 Минсоцполитики Украины разработало дорожную карту для актуализации прожиточного минимума : Интерфакс-Україна 11:00
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