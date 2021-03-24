Прожиточный минимум приблизят к реальной величине: как будут расти выплаты (42)

From-UA.com 2021.03.24 13:35

24.03.2021 13:07 Министерство социально политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства. По данным министерства, предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов: в 2022 году - на 14%; в 2023 году - на 15%;