Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина (32)

Комментарии.UA 2021.03.27 13:23

Об отмене указа бывшего президента Украины сообщается на официальном сайте Президента сегодня, 12:44 Мокрик Анастасия Владимир Зеленский отменил указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении судей КСУ Александра Тупицкого, а также Александра Касминина. Опубликован указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КСУ - фото: из открітіх источников На сайте Президента появился указ под названием "О некоторых вопросах