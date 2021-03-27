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Фокус: Украина

Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина

Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина (32)

Комментарии.UA 2021.03.27 13:23
Об отмене указа бывшего президента Украины сообщается на официальном сайте Президента сегодня, 12:44 Мокрик Анастасия Владимир Зеленский отменил указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении судей КСУ Александра Тупицкого, а также Александра Касминина. Опубликован указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КСУ - фото: из открітіх источников На сайте Президента появился указ под названием "О некоторых вопросах
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2021.03.27 (32)

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