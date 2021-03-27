Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина (32)

2021.03.27 (32)2021.03.26 (4) →
- Зеленский о Тупицком: Может отправляться на заслуженный отдых : #Буквы 15:20
- Зеленский: решение в отношении Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича : NewsWeek 15:07
- Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого : ForUm 15:05
- 27 марта 2021 14:10 Нарушение Конституции и превышение полномочий: Зеленский "отменил назначение" Тупицкого судьей Конституционного суда : Klymenko time 14:50
- Зеленский отправляет Тупицкого и Касминина на "заслуженный отдых" : Hubs 14:41
- "Могут отправиться на заслуженный отдых". Зеленский объяснил решение отменить назначение судей КСУ Тупицкого и Касминина : Гордон 14:36
- Зеленский: решение в отношении Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича : DailyUA 14:25
- Зеленский: решение в отношении Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича : Українські національні новини 14:17
- Олена Яхно Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого : zPost.me 14:04
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : Прямий канал 13:31
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина : Комментарии.UA 13:23
- Отмена Зеленским указа о назначении Тупицкого судьей КСУ незаконно - юрист : #Буквы 13:20
- Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ : Парламент.UA 13:10
- Зеленский отменил указ о назначении судьи Тупицкого : Depo 12:33
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : 2000.ua 12:30
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : Версии.com 11:54
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : Винница Реал 11:41
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : #Буквы 11:20
- Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ : Николаевский центр журналистских расследований 11:10
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : NewsOne 11:09
- Уже не судья КСУ: Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого : NewsWeek 11:07
- Тупицкий больше не судья КСУ: Зеленский отменил важный указ Януковича : Факты 11:04
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : Слово і Діло 10:43
- Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС : Новости Донбасса 10:40
- Уже не судья КСУ: Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого : ПрессОрг24 10:40
- Зеленский отменил указ Януковича о назначения Тупицкого главой КСУ : Гордон 10:36
- Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ : Gazeta.ua 10:35
- Уже не судья КСУ: Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого : DailyUA 10:25
- Сегодня, 09:49 Зеленский отменил действие указа Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : ReplyUA.net 10:12
- Уже не судья КСУ: Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого : Українські національні новини 10:02
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : 112.ua 10:00
- НАПК составило новый админпротокол на Тупицкого. Он отменил заседание, на котором должны были рассматривать его проступок : Гордон 02:06