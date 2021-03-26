Требовали миллион долларов выкупа: выкраденного в Одессе подростка освободили в Киеве (20)

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- В Одессе похитители юноши требовали миллион долларов: полиция задержала банду : 5 Канал 14:30
- Парня из Одессы держали в заложниках: задержаны похититель и заказчики (видео) : Криминал.TV 13:53
- Кавказцы похитили в Одессе юношу и требовали $1 миллион выкупа : Пора говорить 13:37
- В Одессе похитили парня и требовали миллион долларов за освобождение (ФОТО, ВИДЕО) : Інформатор.press 13:06
- В Одессе бандиты похитили парня и требовали 1 млн долларов выкупа : Бессарабия Информ 12:14
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- У одессита требовали миллион за похищенного сына,, ВИДЕО : Лента новостей Одессы 11:09
- Похитители одесского подростка требовали от родителей миллион долларов за его возвращение (Видео) : ASPInews 11:01
- У одессита требовали миллион за похищенного сына,- ФОТО, ВИДЕО : 048.ua Одесса 10:01
- 27 Марта, 2021 В Одессе за 20-летнего парня требовали миллион долларов : Маю право 09:58
- 27.03.2021, 09:08 В Киеве освободили 20-летнего одессита, за которого требовали 1 млн долларов : В Час Пик 09:45
- Кавказцы похитили в Одессе юношу и требовали $1 миллион выкупа(видео) : Измаил вечерний 08:46
- Подробности похищения одессита за которого требовали выкуп в миллион долларов (ФОТО, ВИДЕО) : Правда за Одессу 08:30
- В Одессе похитили юношу и требовали миллион долларов : Одесса News 08:15
- В Одессе похитили парня и требовали миллион долларов за освобождение : RUpor.info 05:12
- В Одессе похитили юношу и требовали миллион долларов : Судебно-юридическая газета 03:42
- Злоумышленники в Одессе вымогали у отца 1 млн долларов за похищенного сына : Криминальная Украина и Россия 00:48
- Требовали $1 млн выкупа. Полиция освободила "кавказского пленника" (+видео) : CRiME 00:23
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- Требовали миллион долларов выкупа: Правоохранители задержали похитителей 20-летнего одессита (ВИДЕО) : Экономические новости 00:04