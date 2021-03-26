Требовали миллион долларов выкупа: выкраденного в Одессе подростка освободили в Киеве (20)

Контекст-Причерноморье 2021.03.26 18:23

17:52 / 26.03.2021 ОДЕССА, 26 МАРТА 2021 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ - В Одессе злоумышленники похитили подростка, увезли в Киев и требовали от его родителей миллиона долларов, но были задержаны правоохранителями. Как передает корреспондент ИА "Контекст-Причерноморье", об этом говорится на Фейсбук-странице главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Юного одессита похитили в ночью с 23 на 24 марта.