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Фокус: Украина

Укрзализныця назначила дополнительные спецрейсы из двух областей "красной" зоны (20)

NewsOne 2021.03.26 22:39
26.03.2021 "Укрзализныця" назначила восемь спецрейсов из двух областей "красной" зоны карантина, где действуют усиленные ограничения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram. Отмечается, что речь идет о рейсах, которые запустят с 27 марта из Черновицкой и Закарпатской областей. По его словам, рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА к Мининфраструктуры и Минздраву для безопасного вывоза
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2021.03.27 (20)

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