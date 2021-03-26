Укрзализныця назначила дополнительные спецрейсы из двух областей "красной" зоны (20)

NewsOne 2021.03.26 22:39

26.03.2021 "Укрзализныця" назначила восемь спецрейсов из двух областей "красной" зоны карантина, где действуют усиленные ограничения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram. Отмечается, что речь идет о рейсах, которые запустят с 27 марта из Черновицкой и Закарпатской областей. По его словам, рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА к Мининфраструктуры и Минздраву для безопасного вывоза