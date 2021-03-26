Укрзализныця назначила дополнительные спецрейсы из двух областей "красной" зоны (20)

2021.03.27 (20)2021.03.26 (45) →
- 27 марта 2021, 15:49 Укрзализныця пустит специальные рейсы из Закарпатья в Лисичанск: даты : Восточный Вариант 16:15
- 27 марта 2021 Укрзалізниця организовала спецрейс "Запорожье-Ужгород" : Inform.zp.ua 15:42
- Укрзализныця назначила спецрейсы из двух "красных" областей, в том числе в Одессу : Измаил вечерний 14:46
- 14:00, Суббота, 27 марта 2021 Из Запорожья до Закарпатья "Укрзализныця" запустила спецрейс : Actual Today 14:08
- В Украине запущены спецрейсы для "красных" зон. ГРАФИК : From-UA.com 14:05
- 27 марта, 2021 - 12:51 "Укрзалізниця" назначила спецрейс из Харькова на Закарпатье и обратно : KharkivToday 13:04
- "Укрзализныця" назначила спецрейсы в Закарпатье и Черновицкою область : Парламент.UA 12:10
- Можно уехать: "Укрзализниця" назначила спецрейсы Одесса-Черновцы-Одесса : Vgorode.ua 11:16
- "Укрзализныця" запустит спецрейсы в "красную" Черновицкую область : Odessa.net.ua 11:14
- Укрзализныця назначила спецрейсы из двух "красных" областей, в том числе в Одессу : Топор 11:10
- Укрзализныця назначила спецрейсы из двух "красных" областей, в том числе в Одессу : Одесский Наблюдатель 11:05
- Укрзализныця пустила спецрейсы в "красныех" зоны: расписание поездов : Вести-UA 10:54
- 27.03.2021 :: 10:28 "Укрзализныця" назначила специальные рейсы в Закарпатскую и Черновицкую области и обратно : Транспортный бизнес 10:44
- Укрзализныця назначила спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области, которые попали в красную зону - список : Новое Время 10:32
- "Укрзализныця" назначила спецрейсы в Черновицкую и Закарпатскую области : БизнесЦензор 10:32
- 27.03.2021, 08:18 "Укрзализныця" запустила 8 спецрейсов из областей "красной" зоны: расписание поездов : В Час Пик 08:45
- В Украине запустили спецрейсы для "красных" зон: график движения : Апостроф 08:00
- Укрзализныця продолжает вывозить людей из красных зон. Назначены новые спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области : Gazeta.ua 05:05
- "Укрзалізниця" запустила спецрейсы для "красных" зон: расписание поездов : Obozrevatel 01:16