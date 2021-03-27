47 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - совместное заявление (38)

2021.03.27 (38)2021.03.26 (5) →
- 47 стран ООН признали Россию агрессором на Донбассе : Газета День 15:28
- В ООН 46 стран признали РФ стороной конфликта на Донбассе и призвали деоккупировать Крым : Дело.ua 15:03
- 47 стран ООН считают Россию агрессором на Донбассе : Буквально 14:55
- Почти 50 стран ООН заявили, что Россия является стороной конфликта на Донбассе : RUpor.info 14:42
- Сейчас оно особенно важно, - Кулеба поблагодарил ООН за общее заявление в поддержку Украины : 24 канал 14:30
- В ООН 47 стран признали Россию агрессором на Донбассе : World News 14:28
- Страны ООН выступили с заявлением из-за войны на Донбассе : Hronika.info 13:41
- Более 40 стран ООН признали Россию агрессором на Донбассе: список : NNS Никополь 13:23
- Более сорока стран - членов ООН призвали Россию освободить украинские Крым и Донбасс (заявление) : Местные вести 13:17
- 46 стран ООН заявили, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником : Главное 12:35
- Коалиция из почти 50 стран ООН призвала РФ к деоккупации Крыма и Донбасса : Lenta.ua 11:38
- 27-Mar-2021 09:53 47 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе : Южная правда 11:19
- В ООН 47 стран признали Россию агрессором на Донбассе : Хвиля 11:06
- Почти 50 стран-членов ООН признали Россию стороной конфликта в войне за Крым и ОРДЛО : Severcity.info 10:56
- 47 стран в ООН назвали Россию "стороной конфликта на Донбассе" : Kramatorsk.info 10:52
- Сегодня, 10:13 ООН приняла резолюцию, в которой 47 стран-участниц назвали Россию агрессором, а не посредником на Донбассе : ReplyUA.net 10:42
- Почти 50 стран ООН заявили, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником : Громадське телебачення 10:36
- 47 стран назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и оккупантом Крыма : Online.ua 10:15
- 46 стран ООН признали Россию оккупантом Крыму и стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - совместное заявление : ТСН.ua 09:47
- 47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор, а не посредник конфликта на Донбассе : Днепр Вечерний 09:31
- В ООН 47 стран признали РФ стороной конфликта на Донбассе : Медиа-группа Объектив 08:40
- 27.03.2021 08:27 Около 50 стран призвали Россию уйти из Крыма и прекратить войну на Донбассе : ДонПресс 08:33
- В ООН 47 стран открыто назвали Россию стороной конфликта на Донбассе : Главред 07:36
- Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину : NewsOboz 07:22
- Более сорока стран - членов ООН призвали Россию освободить украинские Крым и Донбасс (заявление) : Iнше ТВ 06:06
- Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину : FinOboz 03:34
- Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину : ДнепрCity.net 03:33
- "Не посредник": почти 50 стран ООН заявили, что Россия является стороной конфликта на Донбассе : УНИАН 01:47
- 47 стран ООН признали Россию агрессором, а не посредником конфликта на Донбассе : GlavPost.Com 01:38
- 47 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - совместное заявление : Новое Время 01:16
- 47 стран ООН признали Россию агрессором, а не посредником конфликта на Донбассе : Сегодня.ua 00:32
- 47 стран ООН признали Россию агрессором, а не посредником конфликта в Донбассе : ZN,UA 00:17
- В ООН Россию назвали "стороной конфликта на Донбассе" : Вести.ua 00:15
- Не посредник: 47 стран ООН считают Россию агрессором на Донбассе : DsNews 00:03
- Россия - агрессор, а не посредник конфликта: 47 стран в ООН поддержали Украину : РБК-Україна 00:01
- Россия - агрессор, а не посредник, - заявление стран ООН о войне на Донбассе : 24 канал 00:00