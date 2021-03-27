47 стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником - совместное заявление (38)

Новое Время 2021.03.27 01:16

27 марта, 01:11 Заявление выпущено по случаю седьмой годовщины принятия ГА ООН резолюции Территориальная целостнось Украины (Фото: Vad Z/Flickr) 47 стран ООН выступили с совместным заявлением, в котором признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Соответствующее заявление, текст которого приводит пресс-служба МИД Украины, было выпущено по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной