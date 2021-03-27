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Степанов назвал условия локдауна и полной остановки транспорта

Степанов назвал условия локдауна и полной остановки транспорта (53)

Позиция 2021.03.27 13:38
27 марта 2021 11:26 В пятницу, 26 марта, министр здравоохранения Максим Степанов выступил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" и заявил, что карантин в Украине будет действовать как минимум до конца 2021 года и при этом вероятность введения локдауна, который предусматривает полную остановку общественного транспорта довольно высока. Глава МОЗ уточнил, что в правительстве активно обсуждают введение дополнительных ограничений и локдауна.
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2021.03.27 (53)

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