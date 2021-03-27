Степанов назвал условия локдауна и полной остановки транспорта (53)

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- Степанов: Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической : Газета День 15:28
- Правительство Украины может остановить транспорт : Кстати+ 14:53
- Общественный транспорт могут остановить в случае коллапса медицинской системы - Степанов : World News 14:28
- Степанов назвал условие остановки транспорта в Украине : Електронні Вісті 14:16
- Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической - Степанов : Версии.com 13:54
- В Украине могут остановить транспорт: в Минздраве назвали условие : Известия в Украине 13:46
- Степанов назвал условия локдауна и полной остановки транспорта : Позиция 13:38
- Транспорт остановят, если ситуация будет критической - Степанов : NewsOboz 13:22
- Локдаун и остановка транспорта: глава Минздрава Степанов срочно обратился к украинцам : Znaj.ua 13:17
- В Украине может остановиться транспорт: Минздрав назвал условие : From-UA.com 13:05
- Локдаун в Украине: в МОЗ назвали условие прекращения работы транспорта : Інсайдер Житомира 12:43
- 12:07 27/03/2021 Когда остановят транспорт: в МОЗ дали ответ : ГолосUA 12:36
- В Украине возможен новый локдаун и даже остановка транспорта, - Степанов : Фокус 12:34
- Жесткий локдаун и полная остановка транспорта возможны при коллапсе медицинской системы - Степанов : Экономические новости 12:34
- Правительство может полностью остановить общественный транспорт, - Степанов : Ukrainian Bessarabia 12:14
- Локдаун в Украине: в Минздраве назвали условие прекращения работы транспорта : Антирейд 12:11
- Локдаун в Украине: в МОЗ назвали условие прекращения работы транспорта : NewsWeek 12:07
- МОЗ назвал условие остановки транспорта : ForUm 12:05
- Полная остановка транспорта: Степанов назвал условие : Вести-UA 11:54
- В МОЗ назвали условие когда в Украине могут остановить транспорт : Власти.нет 11:46
- Остановка общественного транспорта: Минздрав рассказал, когда и как украинцев лишат средств передвижения : Hyser 11:42
- Когда в Украине могут остановить транспорт? Ответил Степанов : Гуру.ua 11:40
- В МОЗ назвали условие когда в Украине могут остановить транспорт : MY.UA 11:31
- 27-Mar-2021 10:52 Степанов рассказал, когда в Украине могут остановить транспорт : Южная правда 11:19
- Правительство может полностью остановить общественный транспорт, - Степанов : Лента новостей Одессы 11:09
- Степанов назвал условие, при котором в Украине могут остановить работу транспорта : APnews.com.ua 11:01
- При каком условии в Украине могут остановить транспорт - Степанов : Комментарии.UA 10:23
- Степанов назвал условие остановки транспорта : Агентство расследований Maрионетки 10:07
- Общественный транспорт могут остановить в случае коллапса медицинской системы - Степанов : TK Media 09:46
- Правительство может полностью остановить общественный транспорт, - Степанов : Трасса Е95 09:44
- Март, 27 в 9:32 Степанов назвал условие остановки общественного транспорта в Украине : ICTV Факти 09:36
- При каком условии остановят транспорт - Степанов сделал заявление : Ракурс 09:25
- "Сейчас мы смотрим на ситуацию", - Степанов оценил вероятность локдауна на национальном уровне : НикВести 09:10
- Сегодня, 08:18 Кабмин может полностью остановить транспорт в Украине: Степанов назвал условие : ReplyUA.net 08:42
- "Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Степанов назвал условие остановки транспорта : Вибори в Україні та світі 07:16
- В Украине могут остановить транспорт: в Минздраве назвали условие : РИА Мелитополь 06:28
- Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической - Степанов : Новое Время 06:01
- Кабмин может остановить транспорт: при каком условии это произойдет : 24 канал 06:00
- Степанов назвал условие остановки транспорта : Ukr-Today.com 05:51
- Степанов назвал условие остановки транспорта : Типичный Херсон 05:43
- Степанов назвал условие остановки транспорта : Bigmir)net Новости 04:39
- Локдаун в Украине: в МОЗ назвали условие прекращения работы транспорта : GlavPost.Com 03:38