Facebook заблокирует президента Венесуэлы из-за фейков о коронавирусе (25)

DsNews 2021.03.27 15:33

Социальная сеть Facebook решила заморозить страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на которой он продвигал лекарства, которые якобы могут вылечить COVID-19 суббота, 27 марта 2021, 15:22 Об этом сообщил представитель Facebook, передает "ДС" со ссылкой на Reuters. "Мы придерживаемся указаний ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым пока не существует лекарств для лечения вируса.