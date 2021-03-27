Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ (175)

- Зеленский уволил назначенных Януковичем судей КСУ : Вибори в Україні та світі 16:16
- Зеленский об отстранении Тупицкого: "Может отправляться на заслуженный отдых" : НикВести 16:10
- Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский : ДнепрCity.net 16:03
- Зеленский всерьез взялся за состав КСУ: "Создают угрозу независимости!" : MY.UA 16:01
- Зеленский сказал, куда идти судьям КСУ, назначенным Януковичем : UA.news 15:50
- Президент отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина : Ґрати 15:45
- Зеленский "нагнул" Януковича: никто до него не мог этого сделать : Hyser 15:42
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ : Hronika.info 15:41
- Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский : GlavPost.Com 15:38
- Будет сопротивление. Корниенко прокомментировал указ об отмене назначения Тупицкого : GlavPost.Com 15:38
- Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого : FakeOFF 15:36
- Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ : From-UA.com 15:35
- Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский : FinOboz 15:34
- "Могут отдыхать": Зеленский прокомментировал свое решение уволить двух судей КСУ : Depo 15:33
- 27.03.2021 15:06 Зеленский провел аудит указов Януковича и уволил двух судей КСУ : ДонПресс 15:33
- Зеленский отменил назначение Тупицкого: сайт КСУ внезапно перестал работать : 24 канал 15:30
- "Могут идти на заслуженный отдых": Зеленский прокомментировал указы по судьям КСУ и пообещал отменить сомнительные решения предшественников : Преступности.нет 15:19
- Зеленский объяснил отмену указов Януковича : Вести.ua 15:15
- Зеленский объяснил решение уволить главу КСУ Тупицкого : Online.ua 15:15
- Зеленский прокомментировал свое решение по Тупицкому : Слово і Діло 15:13
- Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем : RegioNews 15:12
- Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский : Подробности.ua 15:11
- Март, 27 в 14:49 Могут идти на отдых: Зеленский прокомментировал решение об увольнении судей КСУ : ICTV Факти 15:06
- Назначенные в КСУ Януковичем лица могут отправляться на заслуженный отдых - Зеленский : Дело.ua 15:03
- Зеленский: Тупицкий и Касминин могут отправляться на заслуженный отдых : 112.ua 15:00
- 27 марта 2021, суббота, 14:41 Тупицкий и Касминин могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский : Українські Новини 14:47
- Будет сопротивление. Корниенко прокомментировал указ об отмене назначения Тупицкого : Сегодня.ua 14:47
- Сразу после обнародования указа Зеленского перестал работать сайт КСУ : ZN,UA 14:47
- "Могут отправляться на заслуженный отдых". Зеленский прокомментировал увольнение двух судей КСУ : Страна.ua 14:47
- Тупицкий может отправляться на заслуженный отдых: Зеленский рассказал, как уволил судью КСУ : ТСН.ua 14:47
- 27.03.2021 в 14:38 Зеленский: Тупицкий может отправляться на заслуженный отдых : InfoResist.org 14:45
- "Могут идти на заслуженный отдых". Зеленский объяснил, почему уволил Тупицкого из Конституционного суда : Бабель 14:45
- Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого : РепортерUA 14:42
- Сегодня, 14:26 Тупицкий содействовал захвату Россией Крыма, - представитель Зеленского : ReplyUA.net 14:42
- 14:29 27.03.2021 "Могут отправляться на заслуженный отдых": Зеленский о двух судьях КСУ : Петр и Мазепа 14:40
- Зеленский отменил указ президента Януковича 2013-го года, о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда : Спектр Новости 14:39
- Зеленский дерзко прошелся по устоям государственности и указал Тупицкому на дверь : Lenta.ua 14:38
- Зеленский объяснил, почему отменил указы Януковича о назначении судей КСУ : Главред 14:36
- Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда : Шиповник.ua 14:36
- Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент : Gazeta.ua 14:35
- "Может отправляться на заслуженный отдых": Зеленский прокомментировал увольнение Тупицкого : DsNews 14:33
- Зеленский анонсировал пересмотр всех указов Януковича : КП в Украине 14:31