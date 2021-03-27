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Чернышов: Украина ежегодно теряет миллиарды из-за нелегальных АЗС (25)

Газета День 2021.03.27 15:28
ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / "День" Украина ежегодно теряет миллиарды из-за работы на ее территории нелегальных АЗС. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время встречи с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей автозаправочных станций, передает пресс-служба ведомства. На встрече обсудили результаты наработок по проблеме незаконной торговли горючим и детенизацию рынка нефтепродуктов.
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