В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале (27)

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- Мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале, - полиция Харьковщины : Цензор.Нет 14:32
- В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале : УНИАН 14:17
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- На Харьковщине мать выбросила новорожденного в туалете на вокзале : Bigmir)net Новости 12:39
- Родила мальчика в туалете и выбросила в яму : Gazeta.ua 12:35
- Под Харьковом женщина выбросила младенца в туалет на вокзале, но он выжил : Сумські Дебати 12:33
- Родила в туалете и оставила умирать: на Харьковщине женщина выбросила младенца в выгребную яму : 24 канал 12:30
- Под Харьковом женщина бросила новорожденного сына в яме туалета на вокзале : Вести.ua 12:15
- Сегодня 11:01 На Харьковщине женщина родила ребенка в туалете на вокзале и выбросила в яму: полиция открыла уголовное производство : Весь Харьков 12:10
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- На Харьковщине младенца выбросили в общественный туалет (фото) : Медиа-группа Объектив 11:40
- 11:24 27.03.2021 В Харьковской области женщина бросила новорожденного сына в яме туалета на ж/д вокзале, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция : Интерфакс-Україна 11:31
- На Харьковщине женщина родила ребенка в туалете на вокзале и выбросила в яму: полиция открыла уголовное производство : АТН 11:31