В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале (27)

Местные вести 2021.03.27 16:17

27 марта 2021 14:37 Андрей Васильев Полиция открыла против женщины уголовное производство. В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 41-летняя женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила его в яму. "Информация о происшествии поступила в Лозовский районный отдел полиции 27