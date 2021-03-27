В Черкасской области при пожаре погибли три человека, из них двое детей (39)

Вечерние Вести 2021.03.27 15:00

27.03.2021, 14:03 В Черкасской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, из них двое детей. Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар произошел 27 марта в селе Белозерье Черкасского района в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого.