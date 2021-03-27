На трассе Одесса - Вознесенск - Новый Буг в ДТП погибли три человека (31)

Одесский Наблюдатель 2021.03.27 15:05

27.03.2021 Грузовик столкнулся с такси. Сегодня в Николаевской области на трассе Одесса - Вознесенск - Новый Буг произошло ДТП с участием грузовика Renault Magnum и легкового автомобиля Opel Vectra. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области. В результате столкновения 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте. 61-летний водитель грузовика не пострадал.