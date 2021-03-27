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+ 247 ковид-пациентов, 121 пневмония за сутки в Кривом Роге - 27 03 21

+ 247 ковид-пациентов, 121 пневмония за сутки в Кривом Роге - 27 03 21 (11)

Весь Кривой Рог 2021.03.27 17:54
27 марта 2021 Информация городского противоэпидемического штаба на 27 марта - по Кривому Рогу за минувшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев коронавирусной болезни: 81 человек уже находился в стационаре и 166 - амбулаторно С диагнозом Covid-19 (подтвержденным ПЦР анализами) в Кривом Роге лечатся - 2 781 пациент, из них - 130 не жилтели города. Общее количество преодолевших вирус - 11 174.
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2021.03.28 (11)

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