+ 247 ковид-пациентов, 121 пневмония за сутки в Кривом Роге - 27 03 21 (11)

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- 23:49 27.03.2021 "Укрзализныця" не будет вводить ограничения на высадку и посадку в Черниговской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской и Львовской областях, попавших в "красную зону" : Интерфакс-Україна 00:00
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