Погода в Харькове 28 марта (2)

Харків Тimes 2021.03.27 17:46
27.03.2021
В Харькове 28 марта ожидается температура воздуха: ночью 0°, днем 9 - 11°
тепла.
Об этом ХарківTimesузнал из сообщения Харьковского регионального центра по
гидрометеорологии.
Согласно сообщению, существенных осадков не ожидается, будет переменная
облачность.
Ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.
В Харьковской области температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла,
днем 7 - 12° тепла.
Визуализация прогноза погоды:
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