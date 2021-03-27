Погода в Харькове 28 марта (2)

Харків Тimes 2021.03.27 17:46

27.03.2021 В Харькове 28 марта ожидается температура воздуха: ночью 0°, днем 9 - 11° тепла. Об этом ХарківTimesузнал из сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Согласно сообщению, существенных осадков не ожидается, будет переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. В Харьковской области температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7 - 12° тепла. Визуализация прогноза погоды: