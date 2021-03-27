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Зеленский: Украина должна получить вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели

Зеленский: Украина должна получить вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели (16)

Новости Донбасса 2021.03.27 15:40
Вторая партия вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech ожидается уже в ближайшие недели. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента. Он уточнил, что подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз. Вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства
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2021.03.28 (16)

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