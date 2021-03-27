Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет (9)

2021.03.28 (9)2021.03.27 (287) →
- ОБСЕ зафиксировала более 220 нарушений на Донбассе за сутки : РБК-Україна 02:31
- Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины : Всеукраинские вести 01:00
- Кравчук: Режим прекращения огня действует, но он нарушается : Гордон 00:36
- Террористы "ДНР" получили ответку ВСУ под Донецком : Винница Реал 00:11
- В ДНР заявили о минометном обстреле Горловки со стороны силовиков : Народный Корреспондент 00:10
- Российские наемники распространяют манипуляции, касающиеся обстрела в Шумах - украинская сторона СЦКК : Гордон 00:06
- 23:32 / 27.03.2021 Посольство США призвало Россию к соблюдению мира на Донбассе : Багнет 00:01