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Фокус: Украина

Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет

Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет (9)

Українська правда 2021.03.27 20:41
Суббота, 27 марта 2021, 20:28 В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Источник: вечерняя сводка штаба ООС Детали: В частности, в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых
ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, МИНОМЕТ, ШУМ, ГРАНАТОМЕТ, ОГОНЬ, Зеленский, Украина, Россия, Донецк
2021.03.28 (9)

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