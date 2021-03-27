Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет (9)

Українська правда 2021.03.27 20:41

Суббота, 27 марта 2021, 20:28 В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Источник: вечерняя сводка штаба ООС Детали: В частности, в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых