Минздрав второй раз за день перетасовал области в красной зоне: кому повезло попасть в оранжевую (10)

Znaj.ua 2021.03.27 20:17

Какие области попали в красную зону Гавдьо Оксана Автор сегодня, 19:54 Министерство здравоохранения Украины второй раз за день, 27 марта, обновило статистику по заболеваемости коронавирусом по областям. Таким образом Минздравом было изменено и карантинное зонирование в Украине. В новом перечне из списка "красных" зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, которые теперь стали "оранжевыми".