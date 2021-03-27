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Минздрав второй раз за день перетасовал области в красной зоне: кому повезло попасть в оранжевую

Минздрав второй раз за день перетасовал области в красной зоне: кому повезло попасть в оранжевую (10)

Znaj.ua 2021.03.27 20:17
Какие области попали в красную зону Гавдьо Оксана Автор сегодня, 19:54 Министерство здравоохранения Украины второй раз за день, 27 марта, обновило статистику по заболеваемости коронавирусом по областям. Таким образом Минздравом было изменено и карантинное зонирование в Украине. В новом перечне из списка "красных" зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области, которые теперь стали "оранжевыми".
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2021.03.28 (10)

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