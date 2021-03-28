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Скандальный "гол" Роналду в видеообзоре матча Сербия - Португалия - 2:2

Скандальный "гол" Роналду в видеообзоре матча Сербия - Португалия - 2:2 (23)

Футбол 24 2021.03.28 01:05
00:42 Сербия - Португалия - видео голов и обзор матча / Фото AP Сербия принимала Португалию во 2 туре отбора ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия - Португалия. Португальцы бодро начали игру, два почти одинаковые голы Диогу Жоты, казалось, сняли все вопросы о победителе поединка. Нидерланды - Латвия - 2:0 - видео голов и обзор матча Однако хозяева сумели после перерыва сравнять счет.
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2021.03.28 (23)

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