Скандальный "гол" Роналду в видеообзоре матча Сербия - Португалия - 2:2 (23)

Футбол 24 2021.03.28 01:05

00:42 Сербия - Португалия - видео голов и обзор матча / Фото AP Сербия принимала Португалию во 2 туре отбора ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия - Португалия. Португальцы бодро начали игру, два почти одинаковые голы Диогу Жоты, казалось, сняли все вопросы о победителе поединка. Нидерланды - Латвия - 2:0 - видео голов и обзор матча Однако хозяева сумели после перерыва сравнять счет.