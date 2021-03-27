В Мьянме при разгоне протестов погибли не менее 50 человек (9)

Новости Ю 2021.03.27 13:23

Сегодня, 12:36 Протесты разгоянются Среди погибших в субботу есть и двое детей. Протесты проходили в нескольких городах страны и были подавлены. При разгоне протестов в разных городах Мьянмы в субботу, 27 марта, погибло как минимум 50 человек, среди которых двое детей, пишет ТАСС. Протесты проходили в городах Мандалай, Баго и других. Дизельный скандал: Volkswagen потребует компенсации у экс-руководства