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Фокус: Украина

В Мьянме при разгоне протестов погибли не менее 50 человек

В Мьянме при разгоне протестов погибли не менее 50 человек (9)

Новости Ю 2021.03.27 13:23
Сегодня, 12:36 Протесты разгоянются Среди погибших в субботу есть и двое детей. Протесты проходили в нескольких городах страны и были подавлены. При разгоне протестов в разных городах Мьянмы в субботу, 27 марта, погибло как минимум 50 человек, среди которых двое детей, пишет ТАСС. Протесты проходили в городах Мандалай, Баго и других. Дизельный скандал: Volkswagen потребует компенсации у экс-руководства
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2021.03.28 (9)

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