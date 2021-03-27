В Мьянме при разгоне протестов погибли не менее 50 человек (9)

2021.03.28 (9)2021.03.27 (51) →
- В ООН осудили убийство десятков мирных граждан в Мьянме: заявление : ТСН.ua 05:02
- В Мьянме по меньшей мере 50 человек погибли при разгоне протестов : DailyUA 04:25
- В Мьянме по меньшей мере 50 человек погибли при разгоне протестов : Українські національні новини 04:03
- В Мьянме на протестах за сутки погибли 89 человек : MY.UA 02:46
- "Кровавый день". Число жертв при разгоне протестов в Мьянме превысило 110 человек : Новое Время 01:17
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- Гуттериш отреагировал на сотню смертей в Мьянме: крайне важно найти решение этого кризиса : РБК-Україна 00:31
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