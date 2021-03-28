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В Евросоюзе с 15 июня введут паспорта вакцинации

В Евросоюзе с 15 июня введут паспорта вакцинации (112)

GlavPost.Com 2021.03.28 21:38
28 марта, 2021 С 15 июня в Европейском союзе будет доступен единый для граждан всех 27 стран ЕС сертификат здоровья. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19. Сертификат можно будет скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде, заявил отвечающий за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI. Читайте также COVID-19 паспорти: як у різних країнах діють сертифікати?
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2021.03.28 (112)

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