В Евросоюзе с 15 июня введут паспорта вакцинации (112)

2021.03.28 (112)2021.03.27 (16) →
- 28 марта 2021, 22:34 Путин рассказал, как после прививки от коронавируса у него болела рука: "Немножко поламывало" : Dialog.ua 23:03
- Евросоюз введет COVID-сертификаты с 15 июня - еврокомиссар : GlavPost.Com 22:38
- Евросоюз введет COVID-сертификаты с 15 июня - еврокомиссар : Новости Ю 22:23
- ЕС представил паспорт вакцинации : Маяк.org.ua 22:07
- Путин объяснил вакцинацию от COVID без камер: не хотел "обезьянничать" : Вечерние Вести 22:00
- Евросоюз введет COVID-сертификаты с 15 июня - еврокомиссар : Kramatorsk.info 21:52
- В ООН рассказали, когда Индия возобновит поставки вакцины от COVID-19 : MIGnews.com.ua 21:38
- В Евросоюзе с 15 июня введут паспорта вакцинации : GlavPost.Com 21:38
- Евросоюз введет COVID-сертификаты с 15 июня - еврокомиссар : Укринформ 21:17
- Еврокомиссар показал, как будет выглядеть ковидный паспорт Евросоюза, который начнут выдавать с июня : UAinfo 21:14
- Летом в Евросоюзе введут COVID-паспорта : Новости N 21:11
- Путин признался, что держал на тумбочке после прививки от коронавируса : From-UA.com 21:05
- В странах ЕвроСоюза начнут выдавать ковидные паспорта с середины июня : Житомир Онлайн 21:03
- В ЕС показали, как будет выглядеть их сертификат о вакцинации : 112.ua 21:00
- 28.03.2021, 20:27 В Евросоюзе введут паспорта вакцинации от COVID-19 : В Час Пик 20:45
- Сегодня, 20:20 "Не хотел обезьянничать": Путин назвал причину отказа от публичной вакцинации : ReplyUA.net 20:42
- В Евросоюзе с 15 июня введут паспорта вакцинации : Подробности.ua 20:41
- В ЕС показали, как будет выглядеть COVID-паспорт. Его хотят ввести с 15 июня : World News 20:28
- Еврокомиссар: Использование будущего "паспорта вакцинации" будет добровольным : PonomarOleg.com 20:21
- Еврокомиссар показал, как будет выглядеть ковидный паспорт Евросоюза, который начнут выдавать с июня. Фото : Страна.ua 20:17
- Названа дата, когда COVID-паспорта введут в ЕС : NewsOne 20:09
- сегодня в 19:00 Евросоюз вводит в действие COVID-паспорта : Трибун Луганска 19:47
- Евросоюз с лета вводит вакцинные сертификаты. Получение такого документа будет добровольным : Бабель 19:45
- 28 марта 2021, воскресенье, 19:24 В ЕС презентовали "паспорт вакцинации". Он начнет действовать с 15 июня : Українські Новини 19:45
- Индия возобновит поставки вакцины Covishield в мае - прогноз ООН : ЛІГАБізнесІнформ 19:38
- "Мы разве что, с вами должны обезьянничать" - Путин оправдался за отказ прививаться публично : GuildHall 19:35
- 28.03.2021 19:05 В Евросоюзе показали сертификат вакцинации : ДонПресс 19:33
- В ЕС с 15 июня планируют ввести COVID-паспорта: Это цена туристического сезона : Цензор.Нет 19:32
- В Евросоюзе рассказали, когда введут сертификаты вакцинации : Новости Ю 19:24
- В странах ЕвроСоюза начнут выдавать ковидные паспорта с середины июня : Страна.ua 19:17
- С 15 июня в Евросоюзе введут паспорта вакцинации от COVID-19 : Вести.ua 19:15
- В Евросоюзе рассказали, когда введут сертификаты вакцинации : Depo 19:03
- 18:47 28.03.2021 Еврокомиссар: Использование будущего "паспорта вакцинации" будет добровольным : Интерфакс-Україна 19:00
- В ЕС сообщили, когда появятся COVID-сертификаты : UA.news 18:50
- В ЕС определились с датой введения "паспортов" вакцинации : Телеграф.com.ua 18:43
- В ЕС введут паспорта вакцинации: назвали дату : Судебно-юридическая газета 18:42
- В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня : Українська правда 18:41
- COVID-паспорта в ЕС введут с 15 июня: в них будет информация не только о вакцинации : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- 18:10 28/03/2021 В ЕС показали паспорт вакцинации: входит в оборот с 15 июня : ГолосUA 18:36
- В ЕС введут паспорта вакцинации : Gazeta.ua 18:35
- В ЕС введут COVID-паспорта с 15 июня - еврокомиссар : ТСН.ua 18:32
- В Евросоюзе назвали дату появления сертификатов вакцинации и показали, как они будут выглядеть : Новое Время 18:32
- "Паспорт вакцинации" в ЕС начнет действовать с 15 июня: еврокомиссар представил документ : УП Європейська правда 18:32
- Путин придумал отмазку, почему не сделал прививку от COVID-19 на камеру : Экономика от Пророка 18:32