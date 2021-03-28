Уайт - о победе над Поветкиным: Разочарован, что не смог завершить бой в первом раунде (83)

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- Уайт - о победе над Поветкиным: Разочарован, что не смог завершить бой в первом раунде : Bigmir)net Новости 15:09
- Путинский боксер Поветкин словил нокаут и уехал в больницу - теперь только пенсия: "Последний бой..." : Znaj.ua 14:47
- Валуев назвал причину поражения Поветкина в бою с Уайтом : Obozrevatel 14:16
- Поветкин - Уайт: видео боя : SiteUA 13:59
- Сын знаменитого боксера разбил лицо сопернику в дебютном бою (видео) : Телеграф.com.ua 13:44
- Реванш Поветкина и Уайта - копирка первой встречи, но с другим итогом : Спорт.ua 13:40
- Уайт - Поветкин: видео боя : Bigmir)net СПОРТ 13:39
- Уайт - Поветкин: видео боя : Bigmir)net Новости 13:39
- Сын знаменитого боксера разбил лицо сопернику в дебютном бою : MY.UA 13:31
- Поветкин - Уайт: нокаут, видео лучших моментов боя : Местные вести 13:17
- 13:04 28/03/2021 Бокс: Британец Уайт "наградил" гематомой россиянина Поветкина : ГолосUA 13:06
- Еще один-одинехонек двоюродный брат Хабиба одержал дебютную победу в UFC: видеообзор боя : Ukr-Today.com 12:51
- 28 марта 2021, 12:07 Уайт мощным ударом отправил Поветкина в тяжелый нокаут: российский боксер рухнул на ринг после удара в голову : Dialog.ua 12:33
- Маурисио Сулейман: "Поветкин не был готов к матчу-реваншу после COVID-19" : Tribuna.com Украина 12:17
- Уайт: "Я должен подраться за титул WBC в течение трех-шести месяцев" : Sportarena.com 12:13
- Уайт пропустил всего 8 ударов за бой с Поветкиным : Xsport.ua 12:01
- Поветкин - Уайт: видео лучших моментов боя : Апостроф 12:00
- Поветкин - Уайт: полное видео боя : Апостроф 11:45
- Диллиан Уайт: Александр Поветкин, ты - великий воин, уважение : UA-Футбол 11:44
- Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а "Витязю" советуют идти на пенсию : Сегодня.ua 11:32
- Поветкин - Уайт: полное видео боя и нокаута : ZN,UA 11:17
- Поветкин проиграл Уайту нокаутом и лишился чемпионского пояса : NewsMir.info 11:08
- Поветкин проиграл Уайту нокаутом и лишился чемпионского пояса : Главное 11:05
- Поветкин - Уайт: опубликовано видео победного нокаута и лучшие моменты боя : Obozrevatel 11:01
- Уайт отомстил Поветкину, отправив россиянина в нокаут : Вечерние Вести 11:00
- Уайт принес Поветкину табуретку после нокаута, а затем навестил его в раздевалке : iSport.ua 10:45
- Полное доминирование. Диллиан Уайт - Александр Поветкин: статистика ударов : Спорт.ua 10:40
- Двоюродный брат Хабиба одержал дебютную победу в UFC: видеообзор боя : Факты 10:34
- Диллиан Уайт нокаутировал Поветкина : 112.ua 10:30
- Бокс: Уайт нокаутировал Поветкина : NewsMir.info 10:08
- Британец Уайт взял реванш у Поветкина : NewsMir.info 10:08
- Поединок Поветкина и Уайта завершился нокаутом в четвертом раунде : Kherson.life 09:57
- Взял реванш: британский боксер избил россиянина Поветкина за четыре раунда (видео) : УНИАН 09:47
- Уайт: Если Поветкин хочет реванш, я готов сделать это снова : iSport.ua 09:45
- Уайт заговорил о реванше с Поветкиным, у россиянина ответили: "Пора завязывать" : Politeka 09:41
- Бокс: Уайт нокаутировал Поветкина : Укринформ 09:32
- Британец Уайт взял реванш у Поветкина : MY.UA 09:31
- Британец Уайт взял реванш у Поветкина : Власти.нет 09:16
- Поединок Поветкина и Уайта завершился нокаутом в четвертом раунде. Видео : NewsMir.info 09:08
- Поветкин проиграл бой Уайту : 7Днів.info 09:07
- Британец нокаутировал "Русского витязя" Поветкина, опубликовано видео : Главред 09:06
- Видео нокаута Поветкин - Уайт 2 : Tribuna.com Украина 09:02
- Полное доминирование: статистика ударов боя Уайт - Поветкин : Сегодня.ua 08:47
- Уайт - Поветкин: видео боя : iSport.ua 08:45
- Диллиан Уайт - Александр Поветкин: видео нокаута : Sportarena.com 08:43
- Поединок Поветкина и Уайта завершился нокаутом в четвертом раунде. Видео : Страна.ua 08:32