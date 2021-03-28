Уайт - о победе над Поветкиным: Разочарован, что не смог завершить бой в первом раунде (83)

Bigmir)net Новости 2021.03.28 15:09

28 мин назад Британец уверен, что может стать чемпионом мира. Диллиан Уайт Getty Images Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (28- 2, 18 КО) прокомментировал свою победу над Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО) в реванше. "Я просто разочарован, что не смог завершить бой в первом раунде, ведь я мог.