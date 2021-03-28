"Спутник V" до отставки доведет: премьер Словакии покидает свой пост (26)

2021.03.28 (26)2021.03.27 (1) →
- Премьер-министр Словакии уходит в отставку на фоне скандала с закупкой "Спутника V" : World News 23:28
- Коронавирус: премьер Словакии ушел в отставку из-за скандала с российским "Спутником V" : Крым.Реалии RFE/RL 22:53
- Премьер-министр Словакии уходит в отставку на фоне скандала с закупкой "Спутника V" : TK Media 22:46
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : PonomarOleg.com 22:21
- Спутник утопил словацкого премьера : NewsSky.com.ua 22:08
- Премьер Словакии Матович подал в отставку из-за закупки российской вакцины : Еспресо TV 22:04
- Премьер Словакии уходит с должности для урегулирования политического кризиса, который начался из-за закупки российских вакцин : Бабель 21:45
- Скандал с вакциной РФ. Премьер-министр Словакии оставляет свой пост : ЛІГАБізнесІнформ 21:38
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : Шиповник.ua 21:36
- Премьер Словакии ушел в отставку : Gazeta.ua 21:35
- "Обещал" отдать России Закарпатье: премьер Словакии объявил об отставке : 24 канал 21:30
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : DailyUA 21:25
- Скандал с российской вакциной: премьер Словакии заявил об отставке : Сегодня.ua 21:17
- 28.03.2021 в 21:00 Премьер Словакии подал в отставку из-за скандала с российской вакциной : InfoResist.org 21:15
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : Bigmir)net Новости 21:09
- Премьер-министр Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : MIGnews.com.ua 21:08
- Из-за российской вакцины премьер Словакии ушел в отставку : NewsMax.com.ua 21:08
- Кризис в Словакии из-за "Спутник V": премьер уходит с поста, но не из правительства. Досрочных выборов, похоже, не будет : Громадське телебачення 21:06
- "Спутник V" до отставки доведет: премьер Словакии покидает свой пост : DsNews 21:03
- Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер-министр после отставки останется в Кабмине : UA.news 20:50
- Премьер Словакии ушел в отставку из-за Спутник V : MY.UA 20:46
- Премьер Словакии Матович заявил, что уйдет в отставку и поменяется местами с министром финансов : Новое Время 20:46
- Премьер Словакии предложил главе Минфина обменяться постами : Главное 20:35
- Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку, но останется в Кабмине : УП Європейська правда 20:32
- Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку : Українська правда 20:11