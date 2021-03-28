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Фокус: Украина

"Спутник V" до отставки доведет: премьер Словакии покидает свой пост (26)

DsNews 2021.03.28 21:03
Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил о своей отставке с должности воскресенье, 28 марта 2021, 20:40 Матович решил поменяться должностями с министром финансов Эдуардом Хегером, передает "ДС" со ссылкой на местное издание Pravda. Теперь Матович станет министром финансов, а Хегер возглавит правительство. Оба чиновника представляют партию OLaNO. Матович извинился перед народом за череду скандалов в прессе с участием
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2021.03.28 (26)

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