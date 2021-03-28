Блинкен обещает наращивать санкции против "Северного потока - 2" (32)

Информационное Сопротивление 2021.03.28 22:13

22:08 | 28.03.2021 США донесли свою позицию по газопроводу "Северный поток - 2" до властей Германии. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. По словам главы американской дипломатии, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода: "Мы считаем, что это плохая идея [строительство СП-2], и для нас было важно