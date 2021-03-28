Блинкен обещает наращивать санкции против "Северного потока - 2" (32)

2021.03.28 (32)2021.03.27 (1) →
- Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2" : Вечерние Вести 23:00
- США сообщили ФРГ, что рассматривают Nord Stream 2 как " плохую сделку" : Местные вести 22:17
- Блинкен обещает наращивать санкции против "Северного потока - 2" : Информационное Сопротивление 22:13
- Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2" : Всеукраинские вести 22:00
- Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2" : Подробности.ua 21:41
- Март, 28 в 21:30 США могут ужесточить санкции против Северного потока-2 : ICTV Факти 21:36
- - 28 марта 2021 18:39 Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2" : EconomistUA 21:32
- "Северный поток-2" позволит РФ использовать энергию как инструмент принуждения, - Блинкен : Газета День 21:28
- В США пообещали заставить РФ "заплатить за свои враждебные действия" : Republic.com.ua 21:28
- В Госдепе США анонсировали новые санкции против России : #Буквы 21:20
- В Госдепе США поделились дальнейшими планами по "Северному потоку-2" : UA.news 20:50
- США повідомили ФРН, що розглядають Nord Stream 2 як "погану угоду" : GlavPost.Com 20:38
- Будет цена и последствия: Блинкен пообещал наказать Россию за агрессивные действия : Еспресо TV 20:34
- Новые санкции против России пообещал госсекретарь США : Ракурс 20:25
- Блинкен озвучил позицию США по "Северному потоку-2" : Комментарии.UA 20:23
- Мы четко обозначили для властей Германии свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2", - госсекретарь США Блинкен : ASPInews 20:01
- 28.03.2021 В эти минуты! У Байдена влупили - необходимые действия: в Кремле истерика, роковой день! Произошло немыслимое : Корупція Інфо 19:51
- США выразили Германии свою позицию по "Северному потоку-2": "Плохая сделка" : ТСН.ua 19:47
- Госсекретарь США: мы планируем наращивать санкции против "Северного потока-2" : ПрессОрг24 19:40
- 19:12 28/03/2021 Вашингтон пообещал новые санкции против РФ : ГолосUA 19:36
- США будут наращивать санкции против России из-за "Северного потока - 2" - Блинкен : GuildHall 19:35
- США пригрозили Германии новыми санкциями за продление строительства "Северного потока-2" : Еспресо TV 19:34
- Госсекретарь США: мы планируем наращивать санкции против "Северного потока-2" : DailyUA 19:25
- Госсекретарь США: мы планируем наращивать санкции против "Северного потока-2" : Українські національні новини 19:17
- У Байдена готовят новые санкции против России : Сегодня.ua 19:17
- Блинкен заявил о планах наращивать санкции против "Северного потока - 2" : Микола.net 19:04
- США повідомили ФРН, що розглядають Nord Stream 2 як "погану угоду" : Укринформ 18:47
- Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2" : РБК-Україна 18:01
- Госсекретарь США заявил о намерении наращивать санкции против "Северного потока - 2" : Капитал 17:20
- Новые санкции США повлияют на судьбу "Северного потока - 2" - СМИ : Экономические новости 15:34